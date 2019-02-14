Сбербанк заявил, что готов пойти на реструктуризацию долга "ЮТэйр"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк готов пойти на реструктуризацию долга авиаперевозчика "ЮТэйр", рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Сочинского инвестиционного форума.

"Пока мы находимся в конструктивном диалоге. Мы понимаем, что компания попала в такую ситуацию", - отметил глава кредитной организации.

"Представлены план реструктуризации, план вывода компании из кризиса, если мы увидим, что там все хорошо, то, я думаю, что мы пойдем, конечно, навстречу компании и реструктурируем долг", - подчеркнул Греф.

"ЮТэйр", входящая в пятерку крупнейших авиакомпаний РФ, в настоящее время испытывает финансовые трудности. По двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк), перевозчик должен 38,6 млрд руб. По одному из кредитов - на 18,9 млрд руб. - "ЮТэйр" допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации.