Главные новости
ЭкономикаСилуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"В РоссииСуд снял арест с имущества осужденного экс-министра УлюкаеваЭкономикаAirbus перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380
Экономика Инвестфорум "Сочи 2019"

Сбербанк заявил, что готов пойти на реструктуризацию долга "ЮТэйр"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк готов пойти на реструктуризацию долга авиаперевозчика "ЮТэйр", рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Сочинского инвестиционного форума.

"Пока мы находимся в конструктивном диалоге. Мы понимаем, что компания попала в такую ситуацию", - отметил глава кредитной организации.

"Представлены план реструктуризации, план вывода компании из кризиса, если мы увидим, что там все хорошо, то, я думаю, что мы пойдем, конечно, навстречу компании и реструктурируем долг", - подчеркнул Греф.

"ЮТэйр", входящая в пятерку крупнейших авиакомпаний РФ, в настоящее время испытывает финансовые трудности. По двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк), перевозчик должен 38,6 млрд руб. По одному из кредитов - на 18,9 млрд руб. - "ЮТэйр" допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации.

Теги: Сбербанк, ЮТэйр

Новости по теме

Экономика
Силуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"Силуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"
Власти готовы поддержать госбанки, если на них распространятся ограниченияПодробнее
 Airbus с 2021 года перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380Airbus с 2021 года перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380
Решение было принято из-за низкого спроса на эту модельПодробнее
 Минэкономразвития "незначительно" повысит прогноз по инфляции в РФ на 2019 годМинэкономразвития "незначительно" повысит прогноз по инфляции в РФ на 2019 год
При этом он останется в пределах 5%, пообещал ОрешкинПодробнее
 Курс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкцийКурс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкций
За час падение к курсу доллара составило 66 копеек, к евро - 63 копейкиПодробнее
ЕС согласовал новые правила по газу с лазейкой для "Северного потока-2"ЕС согласовал новые правила по газу с лазейкой для "Северного потока-2"
Это соглашение стало результатом компромисса, достигнутого между Францией и ГерманиейПодробнее
 Орешкин заявил, что до 2036 года повышение пенсионного возраста не планируетсяОрешкин заявил, что до 2036 года повышение пенсионного возраста не планируется
По его словам, нынешняя реформа сконструирована так, "чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался"Подробнее
 Сбербанк докапитализировал украинскую "дочку" на $122 млнСбербанк докапитализировал украинскую "дочку" на $122 млн
Банк уже почти два года пытается продать дочернюю кредитную организациюПодробнее
 Сбербанк создаст лабораторию поведения человека под руководством доктора КурпатоваСбербанк создаст лабораторию поведения человека под руководством доктора Курпатова
В банке задумали создать "эмоциональную связь с каждым, кто соприкасается с продуктами экосистемы"Подробнее
 Снижение реальных доходов населения в РФ в 2018 году объяснили падением доходов у обеспеченных гражданСнижение реальных доходов населения в РФ в 2018 году объяснили падением доходов у обеспеченных граждан
На их доходах сказалось падение доходов от банковских депозитов и рост налогов на недвижимостьПодробнее
 Чистый вывоз капитала частным сектором из РФ в январе составил $10,4 млрдЧистый вывоз капитала частным сектором из РФ в январе составил $10,4 млрд
Это в 1,5 раза больше показателя января 2018 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 февраля6 фото
13 февраля
Фотохроника 13 февраля
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club12 фото
13 февраля
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club
Лучшие фото недели10 фото
08 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Когда мы радуемся МФЦ, это то же самое, как мы радовались хорошим детским домам (...) Но я очень надеюсь, что программа цифровизации станет убийцей МФЦ, потому что человеку незачем будет никуда ходить вообще
Вице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизацииВице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизации

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСилуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"В РоссииСуд снял арест с имущества осужденного экс-министра УлюкаеваЭкономикаAirbus перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380ЭкономикаМинэкономразвития "незначительно" повысит прогноз по инфляции на 2019 годВ миреСенаторы США предложили определить, является ли РФ "страной-спонсором терроризма"В миреНАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity

В Кремле спокойно отнеслись к видео отдыха Дворковича, Ткачева и Тимаковой

В Кремле назвали рэкетом готовящиеся санкции США

В Кремле назвали рэкетом готовящиеся санкции СШАДмитрий Песков подчеркнул, что ограничительные меры против России разработаны в интересах американского бизнеса Подробнее

В Кремле пообещали отреагировать на обращение жителей Сибая о загрязнении воздуха

Медведев констатировал, что рост экономики РФ пока не ощущается гражданами

Суд снял арест с имущества осужденного экс-министра Улюкаева

Суд снял арест с имущества осужденного экс-министра УлюкаеваВ декабре приставы списали с его счета штраф по приговору - 130 млн рублей Подробнее

Белые медведи начали уходить из поселка на Новой Земле

В Минюсте заявили, что у России нет повода для пересмотра позиции по "Свидетелям Иеговы"

Сбербанк заявил, что готов пойти на реструктуризацию долга "ЮТэйр"

Греф заявил, что риски из-за возможных антироссийских санкций выросли

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');