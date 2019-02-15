Арестован партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля в рамках дела о мошенничестве, по которому также задержан основатель компании Майкл Калви.

"Суд постановил: избрать в отношении Дельпаля меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 апреля 2019 года", - огласила решение судья Евгения Николаева.

На тот же срок Басманный суд арестовал генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова.

Калви, Дельпаль, Владимиров, а также партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и бывший председатель правления банка "Восточный", а ныне советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев подозреваются в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). В пятницу следствие обратилось в Басманный суд с ходатайствами об аресте всех шестерых.

В Baring Vostok "Интерфаксу" сообщили, что уголовное дело, по которому задержан Калви, связано с "коммерческим спором по банку "Восточный Экспресс". По версии следствия, речь идет о хищении более 2,5 млрд рублей.

По данным адвокатов, уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом на основании материалов ФСБ России.

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и другие.