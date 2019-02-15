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Греф заявил, что знает задержанного основателя Baring Vostok как порядочного человека

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что знает сооснователя Baring Vostok Майкла Калви как порядочного человека и надеется, что случившееся окажется недоразумением.

"Я давно знаю Майкла Калви как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний, таких как "Яндекс" , "Озон", "Тинькофф" и другие. И не зная сущности обвинений, очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся, и это окажется недоразумением", - сообщил журналистам Греф через пресс-службу.

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Сооснователь Baring Vostok Майкл Калви и еще три сотрудника инвесткомпании были задержаны по делу, связанному с конфликтом вокруг банка "Восточный". В Baring Vostok "Интерфаксу" ранее сообщили, что уголовное дело, по которому задержан Калви, связано с "коммерческим спором по банку "Восточный экспресс". По версии следствия, речь идет о хищении более 2,5 млрд рублей.

По данным адвокатов, уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом на основании материалов ФСБ России.

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.

У Сбербанка также есть совместные проекты с Baring Vostok. В частности, в феврале группа Etalon, в капитале которой участвует Baring Vostok, привлекла кредиты Сбербанка объемом до 18,8 млрд рублей. Также "Сбербанк Инвестиции" и BVFVML заключили сделку по рекапитализации двух портфельных инвестиций фондов Baring Vostok на сумму более 4,9 млрд рублей на срок свыше 4 лет.

Теги: Baring Vostok, Майкл Калви, Герман Греф

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