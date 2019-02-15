Рубль перешел к росту в пятницу вечером

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снижаются на Московской бирже в пятницу вечером; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и снижению негативного давления санкционных рисков.

Курс доллара США в 19:00 составил 66,6325 руб., что на 1,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75,065 руб., снизившись на 21 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 10 копеек - до 70,43 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", наблюдаемый в пятницу вечером плавный рост курса рубля по отношению к доллару и евро связан как с продолжающимся повышением мировых цен на нефть, так и с некоторым локальным снижением давления санкционных новостей, которые выходили в течение предыдущих двух дней. Нефтяной рынок ускорил подъем в ходе торгов в пятницу и завершает неделю активным ростом на сигналах дальнейшего сокращения добычи в странах ОПЕК. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени увеличилась на 1,6% - до $65,6 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 1,66% - до $55,7 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 16-18 февраля на 16,15 копейки, до 66,7044 руб., и повысил курс евро на 20,21 копейки, до 75,2492 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился в пятницу на 4,19 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 66,6477 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 потерял 10,79 копейки к уровню четверга, опустившись до 66,6754 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 88,642 млн, из которых $877,116 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 211,526 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос по отношению к четвергу всего на 2,82 копейки, до 75,1498 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 потерял 14,15 копейки и составил 75,1448 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR519,552 млн, из которых EUR229,199 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR290,353 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в пятницу немного подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов не изменилась. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 8 базисных пунктов (б.п.) по отношению к четвергу, составив 15 февраля 7,82% годовых, а на семидневный срок - на 2 б.п., до 7,87% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на сроки 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев не изменились по отношению к 14 февраля, составив 8,25%, 8,62% и 8,68% годовых, соответственно.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России 15 февраля провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на 5 дней, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 500 млрд рублей (при лимите 500 млрд рублей и общем спросе 621,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,71% годовых.