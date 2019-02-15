Рынок акций РФ в пятницу отскочил к 2490п по индексу МосБиржи вслед за нефтью

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх вслед за нефтью после двухдневного снижения из-за угрозы новых антироссийских санкций США, индекс МосБиржи отскочил к 2490 пунктам во главе с бумагами "Татнефти", при этом в аутсайдерах выступили просевшие бумаги "РусАла" на фоне изменений в совете директоров.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2490,16 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1177,5 пункта (+1,8%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,5%.

Доллар просел до 66,62 рубля (-0,03 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС просели на 0,5-1,9% на фоне роста доллара на 0,81 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Татнефти" (+3,5%), АФК "Система" (+3,1%), "Распадской" (+2,7%, до 152,22 рубля - максимум с августа 2011 года), "Газпрома" (+2,5%), "Роснефти" (+2,2%), "Башнефти" (+2%), "Мечела" (+1,9%), Сбербанка (+1,8%), ВТБ (+1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%).

Подешевели акции "РусАла" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%).

В новый совет директоров "РусАла", сформированный в рамках реализации плана по снятию санкций, вошли пять независимых директоров, в том числе ранее назначенные по согласованию OFAC в совет En+ Крис Бернем и Ник Йордан, а также экс-первый зампред Сбербанка Максим Полетаев, сообщила компания.

Кроме них, совет директоров "РусАла" с 14 февраля пополнили независимые директора американцы Рэндольф Рейнольдс и Кевин Паркер.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Ковровский механический завод" (+18,4%), ПАО "Группа Черкизово" (+8%), "Новороссийского морского торгового порта" (+3,8%), "МРСК Сибири" (+2,9%), "префы" банка "Возрождение" (+2,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (-26,8%), ПАО "Тантал" (-21,7%), ПАО "Наука-связь" (-16,6%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (-11,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,192 млрд рублей (из них 16,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В пятницу в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%), однако в Европе настроения улучшились (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,7-1,9%) и корректируется вверх Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,8%).

Издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на информированные источники, что торговые переговоры между США и Китаем завершились в Пекине в пятницу без согласования условий дальнейшего сотрудничества, однако обе стороны отмечали, что несколько приблизились к соглашению.

Между тем, агентство Bloomberg сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин заявил по итогам очередного раунда переговоров США и Китая по торговле о "существенном прогрессе в разрешении торговых разногласий".

В США индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос до 8,8 пункта при прогнозах подъема до 7 пунктов с январских 3,9 пункта.

Нефть Brent после локальной коррекции днем вниз к $64,5 за баррель вернулась к росту и превысила $65 за баррель на надеждах, что рынку удастся избежать перепроизводства сырья. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $65,51 за баррель (+1,5% и +1,5% накануне), мартовская цена WTI - $55,67 за баррель (+1,6% и +1% в четверг).