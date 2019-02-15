Песков прокомментировал сообщения о предложении Сената Трампу выбрать банки РФ для санкций

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Смягчение законопроекта США по санкциям в отношении РФ в части госбанков связано с желанием Вашингтона обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний, обманываться не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его спросили, с чем, по его мнению, связано решение Вашингтона смягчить законопроект о санкциях в отношении России в части госбанков. Журналист напомнил, что если ранее под рестрикции подпадали все госбанки, то теперь только те, "про которые известно, что они вмешивались в чужие дела".

"Давайте не будем обманываться. Во-первых, есть санкции кодифицированные, которые также оформлены американскими законодателями, которые на законодательном уровне вменяют президенту обязанность определенных действий. Это первое", - ответил Песков, напомнив, что всем известно, что в них было прописано и что эти недружественные проявления "никуда не делись".

"Что касается смягчения, речь же идет об американских законодателях, которые могут и не разбираться во всех нюансах. (...) Не всегда мы можем понять, что ими руководит, какие цели они преследуют. Очевидно только одно, что речь идет, конечно, о в том числе целях, скорее, связанных с недобросовестной конкуренцией, попытками недобросовестными методами обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний, продукции и так далее", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее издание The Bell, ознакомившись с полным текстом нового санкционного законопроекта сенаторов Грэма и Менендеса, сообщило, что из основного пункта о санкциях против госбанков исчез список конкретных банков, в котором фигурировали ВТБ и Сбербанк. Издание отметило, что определить список банков для введения санкций предлагается президенту США Дональду Трампу.

Новые санкции на подходе

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Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события. В заявлении, распространенном сенатским комитетом по иностранным делам, отмечается, что авторами документа являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин.

Список санкций, предлагаемых сенаторами, разбит на две части. Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они предлагают ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом. Кроме того, сенаторы хотят ввести санкции в отношении российского киберсектора. Помимо этого, к этой части относятся санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".

Другая часть санкций, предлагаемая сенаторами, касается российской "агрессии" на Украине. В ответ на действия РФ на Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ, "в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе". В эту часть сенаторы отнесли и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России", и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.

Теги: Дмитрий Песков

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