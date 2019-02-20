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Экономика

Силуанов оценил меры поддержки из послания президента в 100-120 млрд руб. в год

Доиндексация пенсий в 2019 году обойдется в 15-20 млрд рублей

Силуанов оценил меры поддержки из послания президента в 100-120 млрд руб. в год
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Меры социальной поддержки населения, включенные в послание президента Федеральному собранию, обойдутся бюджету в 100-120 млрд рублей ежегодно, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

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"По оценкам, считаю, что дополнительные расходы бюджета в ежегодном объеме составят около 100-120 млрд рублей", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Такие ресурсы мы будем изыскивать в ходе исполнения бюджета и уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения с тем, чтобы все положения послания были финансово обеспечены", - добавил первый вице-премьер.

Доиндексация пенсий до уровня, превышающего прожиточный минимум, обойдется бюджету РФ 2019 году в 15-20 млрд рублей, за шестилетку - 150-160 млрд рублей, сообщил Силуанов.

"Если говорить о шестилетнем периоде, то, по оценкам, это сумма около 150-160 млрд рублей, по текущему году это будет 15-20 млрд рублей", - сказал Силуанов.

Отвечая на вопрос о послании президента РФ Владимира Путина, Силуанов сообщил, что больше всего его впечатлило указание президента относительно пенсий для граждан РФ.

"Что на меня произвело впечатление? В первую очередь были уточнены параметры изменений в пенсионном законодательстве. Они были доработаны, исходя из тех вопросов, с которыми сталкиваются пенсионеры в текущем году. Имеется в виду, что пенсионеры, которые имеют невысокие пенсии и получают пенсии на уровне прожиточного минимума, не ощутили той индексации, на которую рассчитывали. Президент дал четкое указание, чтобы таким пенсионерам обеспечить индексацию пенсий сверх прожиточного минимума", - сказал Силуанов.

В своем послании Федеральному посланию Путин коснулся многих вопросов социальной поддержки россиян. Среди предложенных мер - расширение льгот для многодетных семей и удвоение пособие по уходу за детьми-инвалидами, введение ипотечных каникул для тех, кто лишился дохода.

Также Путин поставил задачу, чтобы все пенсии и единые денежные выплаты были проиндексированы сверх прожиточного минимума пенсионеров. Также было дано поручение досчитать и пересчитать те пенсии, которые были получены в начале года. До сих пор, в соответствии с законодательством РФ, если пенсия ниже уровня прожиточного минимума, государство доплачивало до уровня прожиточного минимума.

Теги: Антон Силуанов

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