Голикова заявила, что предложенные Путиным льготы в 2019 г. обойдутся в 80 млрд рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Социальные льготы, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в своем послании Федеральному Собранию, которые предполагается ввести с этого года, потребуют дополнительно 80 млрд рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По нашим предварительным оценкам, то, что выпадает на 2019 год, по социальному блоку я имею в виду, я не отвечаю за другие расходы, оценивается в порядка 80 млрд рублей. Безусловно, на 2020 год эти цифры больше, потому что туда добавляются дополнительные меры и, безусловно, растет контингент получателей тех льгот, которые сегодня озвучены президентом",- заявила Голикова в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале в среду.

"То, что касается 2019 года, то средства в бюджете есть", - отметила вице-премьер.

По ее словам, "сейчас на какие-то меры заложены финансовые ресурсы, и нам нужно принять только нормативные документы или уточнить нормативные документы для их реализации".

"Традиционно весной вносятся поправки в бюджет и после того, как мы более точно определим эти суммы, то, естественно, мы и внесем их в качестве поправок в дополнение к тем средствам, которые уже в бюджете есть", - пояснила она.

"Мера, которая связана с пособиями, она будет реализована с 1 января 2020 года, остальные, которые касаются ипотеки, которые касаются детей-инвалидов, они будут реализованы в 2019 году", - напомнила вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин в среду огласил послание Федеральному Собранию. Он предложил с 1 января 2019 года в качестве дополнительной меры поддержки семей с тремя и более детьми выделять из федерального бюджета 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Также Путин предложил установить льготу для семей с детьми на весь срок действия ипотечного кредита 1 января. Кроме того, с 1 июля 2019 года глава государства предложил увеличить со средних 5,5 тысяч до 10 тысяч размер пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы.

С начала следующего года президент предложил расширить круг получателей выплат на детей с 2020 года, подняв планку дохода, с которого возможно получать такие льготы, с полутора до двух прожиточных минимумов на члена семьи.