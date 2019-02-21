Что случилось этой ночью: четверг, 21 февраля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Австрия продолжит поддерживать строительство газопровода "Северный поток-2" вопреки недовольству США. Об этом по итогам встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

- Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассказал об идущей в страну гуманитарной помощи. Судно с 20 тоннами грузов вышло из Пуэрто-Рико. Еще один канал доставки гуманитарной помощи идет через колумбийский город Кукуту — туда Гуайдо собрался отправиться лично.

- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила об успехах в переговорах с Еврокомиссией по Brexit. В частности, сторонам удалось договориться о гарантиях для границы Ирландии и Северной Ирландии.

- Компания Samsung представила на презентации в Сан-Франциско смартфон с гибким складным экраном. Galaxy Fold в сложенном виде напоминает обычный смартфон, однако его можно развернуть, превратив в планшет.