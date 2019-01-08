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Экономика

Samsung спрогнозировала падение прибыли на 29% в IV квартале

Прогноз компании оказался более чем на 18% хуже ожиданий экспертов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель смартфонов и полупроводников, прогнозирует падение операционной прибыли в четвертом квартале на 28,7% - примерно до 10,8 трлн вон ($9,67 млрд) по сравнению с 15,15 трлн вон за тот же период годом ранее.

Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне 13,2 трлн вон, сообщает CNBC. Таким образом, прогноз самой Samsung более чем на 18% хуже ожиданий экспертов.

Кроме того, результаты будут ниже показателей двух предыдущих кварталов: по итогам апреля-июня операционная прибыль компании составила 14,87 трлн вон, июля-сентября - 17,57 трлн вон.

Samsung оценивает выручку в четвертом квартале в районе 59 трлн вон, что на 10,6% ниже показателя за аналогичный период 2017 года.

Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем предполагают, что Samsung получит за минувший квартал операционную прибыль на уровне 13,8 трлн вон при выручке в 63,5 трлн вон.

Предполагаемое ухудшение финансовых показателей происходит "на фоне растущей макроэкономической неопределенности", отмечается в сообщении Samsung. Компания также отмечает "слабый спрос" на чипы памяти и "усиление конкуренции" в сфере мобильных телефонов.

Samsung обнародует окончательную квартальную отчетность позднее в этом месяце.

Цена акций Samsung по итогам торгов в Сеуле во вторник опустилась на 1,7%. За последние 12 месяцев капитализация компании сократилась более чем на 25%.

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