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"Гомельтранснефть Дружба" уведомила РФ об остановке транзита в Европу

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - "Гомельтранснефть Дружба" уведомила Россию об остановке транзита по западному направлению, поскольку Польша не принимает "грязную" российскую нефть.

"Мы получили письмо от PERN, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок "Адамово". В 22.00 по варшавскому времени они приостановили отбор, т.е. прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок", сообщил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Его цитирует госагентство "БелТА".

По словам главного инженера, в соответствии с этим сообщением "Гомельтранснефть Дружба" направило телефонограмму в Брянск об остановке транзита по западному направлению в связи с поставками некачественной нефти и отказом PERN принимать ее.

Гомельтранснефть Белоруссия Россия нефть

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