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Белоруссия пригрозила приостановить транзит "грязной" нефти из России

Белорусские власти хотят защитить свои интересы перед партнерами в Европе

Белоруссия пригрозила приостановить транзит "грязной" нефти из России
Гомельская область. 23 сентября 2016. На территории нефтехимического предприятия "Белоруснефть"
Фото: ТАСС, Виктор Драчёв

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия при негативном развитии событий может приостановить транзит загрязненной российской нефти на экспорт, заявили в эфире телеканала "Беларусь 1".

"При самом негативном развитии событий наша республика будет вынуждена приостановить транзит ядовитой нефти на экспорт, чтобы защитить как свои интересы, так и интересы партнеров в Европе", - заявили в эфире телеканала в среду вечером.

Там отметили, что накануне белорусская сторона провела переговоры с российской "Транснефтью" о возобновлении поставки качественного сырья и компенсации ущерба белорусским заводам и экономике республики в целом. По информации телеканала, российские партнеры не смогли дать никакого ответа о том, как собираются разрешать ситуацию.

В сюжете также напомнили, что единственным результатом стало открытие северной ветки "Сургут - Полоцк", по которой спустя 5 дней на ОАО "Нафтан" стала поступать чистая нефть, но в недостаточных объемах. "По-прежнему не решен вопрос доставки качественной нефти на второй завод - Мозырский. Он в наибольшей степени пострадал от нефтяного суррогата, но готов принимать чистую нефть железнодорожным транспортом", - отмечается в сюжете.

Кроме того, в эфире заявили, что концерн "Белнефтехим" разработал схему вытеснения "грязной" нефти из белорусского участка нефтепровода "Дружба" и резервуаров, где уже скопилось более 1 млн тонн нефти. "Его планируется вытеснить до Унечи, а далее отправить на Усть-Лугу, очистив магистральные артерии", - пояснили там.

"К сожалению, на текущий момент очевидно, что оперативно решать ситуацию Транснефть не собирается, чем увеличивает и без того колоссальный ущерб партнеров в Беларуси, Украине и Евросоюзе", - резюмировали в сюжете.

Концерн "Белнефтехим" поздно вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Белоруссия 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

Россия Белоруссия

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