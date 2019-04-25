"Белнефтехим" объяснил проблемы с поставками нефти из России

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В концерне "Белнефтехим" заявляют, что Россия затягивает принятие оперативных мер по устранению проблем с поставкой "грязной" нефти.

"Белнефтехим" уже в течение недели бьет тревогу в связи с поставками некачественной нефти, поступающей с российской стороны, терпеливо ведет переговоры с "Транснефтью" и настаивает на скорейшем решении вопроса обеспечения белорусских НПЗ и трубопроводной системы нефтью, соответствующей стандарту. Однако российской стороной затягивается принятие оперативных мер, несмотря на обещания решить вопрос в течение 2-3 дней", - заявила пресс-секретарь концерна Марина Костюченко.

Ее цитирует госагентство "БелТА".

Пресс-секретарь отметила, что в отличие от Белоруссии Польша не стала ждать, "и в связи с отказом всех НПЗ принимать и перерабатывать нефть с повышенным содержанием хлорорганики польский оператор PERN прекратил прием нефти".

Это влечет потерю репутации российских поставщиков нефти в Европу и, к сожалению, усложняет работу белорусского трубопроводного транспорта и Мозырского НПЗ", - подчеркнула она.

Ранее ОАО "Гомельтранснефть Дружба" сообщило, что уведомило РФ об остановке транзита в Европу, поскольку Польша не принимает "грязную" российскую нефть.

Компания получила от оператора польского участка "Дружбы" PERN уведомление, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок "Адамово". В 22.00 по варшавскому времени они приостановили отбор, т.е. прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок.

В соответствии с этим сообщением "Гомельтранснефть Дружба" направило телефонограмму в Брянск об остановке транзита по западному направлению в связи с поставками некачественной нефти и отказом PERN принимать ее.

По информации главного инженера ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрея Вериго, "на западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты".

"Сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тыс. т в сутки", - добавил он.

Концерн "Белнефтехим" поздно вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Белоруссия 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.