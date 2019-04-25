Козак обсудит качество российской нефти с представителями Белоруссии в четверг

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Козак может в четверг обсудить с белорусским коллегой Владимиром Семашко проблему качества российской нефти в нефтепроводе "Дружба".

"Проблема с качеством нефти свежая. А встреча была запланирована давно. Она состоится сегодня днем в правительстве. Это двухсторонняя встреча Дмитрия Козака и Владимира Семашко. Возможно, со стороны Белоруссии на ней будет присутствовать руководитель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков. Я полагаю, что тема качества нефти также станет предметом обсуждения двух лиц", - сказал журналистам представитель Козака Илья Джус.

Он подчеркнул, что ухудшение качества нефти, которая идет транзитом через Белоруссию в Европу, является разовой. "Пока эта проблема действительно есть, она носит сугубо технический характер. В ближайшее время она будет решена", - сказал Джус, отметив, что меры по исправлению ситуации уже принимаются.

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