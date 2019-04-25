НОВАТЭК назвал цену продажи 10% "Арктик СПГ 2" французской Total

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - НОВАТЭК в опубликованной в четверг отчетности по МСФО раскрыл финансовые условия продажи 10% своего нового СПГ-проекта - ООО "Арктик СПГ 2" французской Total.

В рамках сделки по продаже 10%-ной доли участия в "Арктик СПГ 2", Total E&P Salmanov обязуется заплатить $1,3 млрд денежными средствами, из которых $600 млн было выплачено при закрытии сделки, а оставшаяся сумма будет перечислена в течение 12 месяцев с этой даты.

Также предусмотрено "условное возмещение" в пользу НОВАТЭКа, состоящее из денежных траншей в общей сумме до $800 млн, зависящих от среднего уровня котировок цен на нефть за год, предшествующий каждому платежу. Даты платежей привязаны к срокам запуска очередей завода СПГ проекта.

Предусмотрены платежи в виде вкладов в имущество "Арктик СПГ 2" от $342 млн до $842 млн. Размер и сроки платежей определяются в зависимости от объема программы капитальных вложений проекта, который будет предусмотрен в окончательном инвестиционном решении, и даты запуска производства на первой линии завода СПГ проекта.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ.

В четверг НОВАТЭК также объявил о достижении договоренности с китайскими CNPC и CNOOC о покупке 20% "Арктик СПГ 2".