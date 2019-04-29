"Белнефтехим" потребует компенсацию из-за поставки "грязной" российской нефти

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В "Белнефтехиме" сообщили, что вопрос компенсации издержек из-за поставки в Белоруссию некачественной нефти Urals остается пока нерешенным, и заявили о намерении потребовать от российской стороны соответствующие суммы.

"Вопрос компенсации не снимается. Белорусская сторона будет требовать компенсации издержек для субъектов хозяйствования и для государства", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Сумму ущерба в концерне "Белнефтехим" пока назвать не могут из-за продолжения форс-мажорной ситуации. "Ситуация не урегулирована. Каждый новый день для белорусской стороны оборачивается недополученными доходами. Поэтому о конкретной сумме ущерба говорить еще рано", - отметил представитель концерна.

При этом там подчеркнули, что концерн и организации ведут ежедневный учет недополученных доходов из-за снижения загрузки НПЗ, приостановки экспорта нефтепродуктов, ремонта оборудования и других мер, принятых из-за поставки некачественной нефти.

В концерне напомнили, что ранее озвученная сумма издержек на уровне $108 млн представляет собой только "недополученную в апреле выгоду от сокращения экспорта и снижения загрузки".

Также в концерне констатировали отсутствие согласованного решения о механизме переработки скопившейся в Белоруссии - более 1 млн тонн - нефти с повышенным содержанием хлорорганики.

Как сообщалось, в Москве 29 апреля продолжатся переговоры с Минэнерго РФ и российскими компаниями-поставщиками о решении проблемы поставок загрязненной хлорорганикой нефти в Белоруссию.

Ранее также сообщалось, что 26 апреля по итогам четырехсторонних переговоров России, Белоруссии, Польши и Украины вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о договоренности "до 29 апреля подать соответствующую стандартам нефть до границы с Беларуссией, а в течение двух недель полностью восстановить стабильную работу нефтепровода". Концерн "Белнефтехим" в понедельник заявил, что прокачка "чистой" нефти еще не начата.

Загрязнение нефти

Проблемы с качеством российской нефти концерн "Белнефтехим" зафиксировал вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

Белоруссия 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

Остановка транзита в Европу

"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. В 22:00 по варшавскому времени они приостановили отбор, то есть прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок.

В четверг, 25 апреля, стало известно о приостановке транзита российской нефти в Европу по нефтепроводу "Мозырь - Броды".