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Чистая российская нефть подошла к границе с Белоруссией

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Нефть, соответствующая техническому регламенту стран ЕАЭС, достигла границы с Белоруссией, сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

"Как планировалось, по состоянию на 12:00 нефть, соответствующая евразийскому техрегламенту, достигла приграничной линейной производственной диспетчерской станции "Унеча" нефтепровода "Дружба", - сказал он.

Ранее в пятницу по итогам экстренных переговоров в Минске Козак заявил, что отвечающая стандартам российская нефть будет доставлена к границе с Белоруссией 29 апреля.

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля: компания сообщила о десятикратном превышении нормы по хлорорганическим соединениям в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals. По данным оператора польского участка нефтепровода "Дружба" PERN, содержание органических хлоридов в российской нефти превысило 300 мг/кг (ppm) при допустимой концентрации в 10 мг/кг (ppm).

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Одновременно Белоруссия остановила транзит российской нефти в Европу в направлении Польши по требованию PERN. Через день украинский оператор южного участка "Дружбы" из-за жалоб потребителей на качество нефти остановил транзит в направлении Венгрии и Словакии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом с коррозийными свойствами, используемым как растворитель жиров и парафинов. По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и оно стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.

По данным "Белнефтехима", на текущий момент объем скопившейся на территории Белоруссии нефти из России с повышенным содержанием хлорорганики превысил 1 млн тонн.

Белоруссия Дмитрий Козак

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