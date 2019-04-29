"Чистая" нефть из России пока не поступила в Белоруссию

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Чистая российская нефть по нефтепроводу "Дружба" еще не поступила в Белоруссию, заявили в понедельник в концерне "Белнефтехим".

"В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по "Дружбе" не началась", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна.

Там подчеркнули, что ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (южная ветка "Дружбы") и "Полоцктранснефть Дружба" (северная ветка) приняли все технические меры для скорейшего получения "чистой" нефти из России. Поскольку этого пока не произошло, белорусские НПЗ продолжают работу на сниженной загрузке.

В "Белнефтехиме" дообавили, что в понедельник в Москве продолжатся переговоры между российской и белорусской стороной. Белорусскую делегацию возглавляет замглавы концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, в ее состав входят руководители белорусских НПЗ - ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ". С российской стороны в переговорах примут участие компании-поставщики нефти в республику.

"Грязная" нефть из России

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в нефти Urals, поступающей по южной ветке "Дружбы", превышало стандарты в десятки раз.

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

23 апреля Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

24 апреля "Гомельтранснефть Дружба" остановила транзит "грязной" российской нефти в Европу после того, как НПЗ в Польше и Германии не могут принимать сырье с такими показателями. 25 апреля Украина также приостановила транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу Мозырь - Броды.

26 апреля в Минске прошли переговоры с партнерами из Белоруссии, Польши и Украины по проблеме ухудшении качества российской нефти, с российской стороны во встрече участвовали представители министерства энергетики РФ, "Транснефти" и "РЖД".

По их результатам сообщалось, что техническое решение проблемы найдено. Предполагалось, что до 29 апреля удастся подать соответствующую стандартам нефть до границы с Белоруссией, а в течение двух недель полностью восстановить стабильную работу нефтепровода.

"Транснефть" заявила, что загрязнение нефти было умышленным и было осуществлено на узле учета, принадлежащем частной компании.