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Суд удовлетворил иск банка "Траст" к "О1 Груп Финанс" на 19,3 млрд рублей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник удовлетворил иск банка "Траст" к "О1 Груп Финанс" о взыскании 19,3 млрд рублей долга по облигациям, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Номинальная стоимость облигаций в этой сумме составляет около 17,7 млрд рублей.

Суд отклонил ходатайства "О1 Груп Финанс" об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора, а также о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица кипрской компании "О1 Груп Лимитед", которая является поручителем.

Представитель "О1 Груп Финанс" мотивировал первое ходатайство тем, что требование банка было направлено по другому адресу и было рассмотрено ненадлежащим лицом. Ходатайство о привлечении поручителя мотивировано тем, что решение по иску может затронуть его права и интересы. В частности, считает адвокат, возможно, к этой компании уже предъявлялись требования о взыскании.

Представитель банка возражал против удовлетворения обоих ходатайств.

На базе "Траста" создается Фонд непрофильных активов. В него предполагалось передать непрофильные активы банка "Открытие", Бинбанка, Рост банка, Автовазбанка, часть активов Промсвязьбанка, санировавшихся Банком России.

"О1 Груп Финанс" является эмитентом рублевых облигаций, она входила в O1 Group Бориса Минца.

Ранее сообщалось, что "Открытие" оспаривает в суде ряд сделок, заключенных банком со структурами группы O1 непосредственно перед началом санации. В частности, речь шла о приобретении "Открытием" в августе 2017 года облигаций "О1 Груп Финанс". Банк приобрел ценные бумаги этой компании на 30 млрд рублей.

Банк "Траст" по итогам 2018 года занимал 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Траст О1 Груп Финанс

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