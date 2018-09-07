Борис Минц завершил передачу O1 Properties и ФГ "Будущее" компании Riverstretch

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - O1 Group Бориса Минца завершила передачу O1 Properties и ПАО "ФГ "Будущее", в которое входят негосударственные пенсионные фонды "Будущее", "Телеком союз", "Социальное развитие" и "Образование", компании Riverstretch Trading & Investments Limited, говорится в совместном сообщении компаний.

Передача активов осуществлена в рамках урегулирования задолженности O1 Group перед Московским кредитным банком, который был переуступлен концерну "Россиум", а затем компании Riverstretch Trading & Investments Limited.

Все обязательства перед держателями бумаг O1 Properties будут исполняться в полном объеме.

Как отметил глава официального представительства Riverstretch Trading & Investments Limited в России Алексей Мазин, слова которого приведены в пресс-релизе, в ходе передачи активов стороны проделали значительную работу, итогами которой удовлетворены.

"В настоящее время компания Riverstretch проводит детальную оценку операционной деятельности, совместно с управляющими командами актуализирует стратегии O1 Properties и НПФ, входящих в состав ФГ "Будущее". Мы констатируем проблемы с существенной долговой нагрузкой O1 Properties. Обладая опытом работы в сфере недвижимости и обширной экспертизой в части стабилизации активов, наша компания будет активно и последовательно искать выход из нынешней непростой ситуации. Наша задача - снизить долговую нагрузку на O1 Properties", - сказал Мазин.

Целью Riverstretch является сохранение и дальнейшее развитие бизнеса полученных компаний.

Как отметила глава ФГ "Будущее" Марина Руднева, у команды НПФ есть видение повышения эффективности управления портфелями, которое поддержал новый собственник и которое будет реализовываться в соответствии с действующим законодательством. Все операционные процессы идут в прежнем режиме.

O1 Properties остается одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости класса А в Москве. Сейчас компания совместно с новым акционером актуализирует стратегию дальнейшего развития, а также точечно усиливает управленческую команду для решения ключевых задач, среди которых выполнение обязательств перед инвесторами, продолжение строительства, функционирование и сдача в аренду новых и действующих объектов компании.

Riverstretch Trading & Investments - частная инвестиционная компания, специализирующаяся на вложениях в недвижимость и девелопменте. Основана на Кипре в 2007 году, с самого начала деятельности имеет официальное представительство в России. Руководитель компании Алексей Мазин в 2011-2014 годах был заместителем директора департамента по работе с недвижимостью ИК "Регион". С 2015 года возглавляет представительство Riverstretch в Москве.

На рынке компанию Riverstretch связывают с ИК "Регион". Сумма долга О1 перед Московским кредитным банком составляет 25 млрд рублей. В мае стало известно, что "Россиум" Романа Авдеева продал этот кредит, залогом по которому выступал пакет акций ФГ "Будущее", кипрской Riverstretch.

В июле газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщала, что пенсионные фонды ФГ "Будущее" могут быть присоединены к НПФ "Нефтегарант", связанному с "Роснефтью", этот фонд сейчас проходит процедуру объединения с пенсионным фондом Авдеева.

O1 Group - международная инвестиционная компания, владеющая и управляющая активами в недвижимости и финансовом секторе. Компания была основана в 2004 году Борисом Минцем, является основным акционером O1 Properties, которая владеет и управляет 15-ю бизнес-центрами в Москве.

ФГ "Будущее" за первое полугодие 2018 года получила убыток в размере 26,5 млрд рублей, по итогам 2017 года убыток ФГ "Будущее" составил 15,4 млрд рублей. Пенсионные фонды группы "Будущее" столкнулись с проблемами после санации банка "Открытие" и Промсвязьбанка в конце прошлого года. На отрицательные результаты также повлияли дефолты ряда эмитентов, включая ООО "Прайм Финанс" и ООО "Рислэнд" (аффилированы с О1). Пенсионные фонды группы "Будущее" в последнее время показывают убыток от инвестирования пенсионных накоплений и резервов.

Активы ФГ "Будущее" составляют 325,7 млрд рублей (297,3 млрд рублей приходится на обязательное пенсионное страхование, 18,4 млрд рублей - на пенсионные резервы).