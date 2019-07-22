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Банк "Россия" подал к "ЮТэйр" иск на 155 млн рублей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании "ЮТэйр" на сумму 155,4 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление подано 22 июля и в производство пока не принято. Судебные материалы, разъясняющие суть требований, еще не опубликованы.

В качестве третьих лиц привлечены 11 банков, которые в 2015 году выдали "ЮТэйр", балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб. Среди них - "Траст", Сбербанк и Уралсиб.

банк Россия ЮТэйр

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