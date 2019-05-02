Чистая российская нефть начала поступать в Белоруссию

Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Кондиционная российская нефть поступила на границу Белоруссии, начата ее прокачка на Мозырский НПЗ, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"По информации диспетчерской службы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", 2 мая 2019 года в 12.40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Республики Беларусь", - сказал представитель концерна.

По прогнозу "Гомельтранснефть Дружба", возобновление транзита российской нефти по территории Белоруссии в Европу с загрузкой на уровне 60-65% ожидается 10-11 мая.

Проблемы с российской нефтью

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. Содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Одновременно Белоруссия остановила транзит российской нефти в Европу в направлении Польши. Через день украинский оператор южного участка "Дружбы" из-за жалоб потребителей на качество нефти остановил транзит в направлении Венгрии и Словакии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.

"Гомельтранснефть Дружба" (южная ветка нефтепровода "Дружба") утром 30 апреля полностью остановила прием нефти из России для вытеснения некачественной нефти с российского участка "Дружбы".

Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который скопился в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши, оценивался в 5 млн тонн, заявил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Как сообщалось, по оценке концерна "Белнефтехим", в трубопроводах на территории Белоруссии скопилось более 1 млн тонн непригодной для переработки нефти с повышенным содержанием хлорорганики.