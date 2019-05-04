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Чистая российская нефть дошла до диспетчерской станции в Белоруссии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Концерн "Белнефтехим" сообщает о поступлении чистой российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

По информации концерна, персоналом аккредитованной лаборатории выполнен отбор проб из поступающей нефти и подтверждено ее соответствие стандарту.

ЛПДС "Мозырь" является головной станцией нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" с резервуарным парком 200 тыс.куб.м. Нефть со станции поступает на Мозырский НПЗ. Транзитный поток нефти, достигая ЛПДС, разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию.

Как сообщалось, кондиционная российская нефть начала поступать на границу Белоруссии 2 мая после того, как 30 апреля была полностью остановлена прокачка для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода "Дружба". "Гомельтранснефть Дружба" прогнозировала, что возобновление транзита российской нефти по белорусской территории в Европу с загрузкой на уровне 60-65% произойдет 10-11 мая.

Проблемы с российской нефтью

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. Содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Одновременно Белоруссия остановила транзит российской нефти в Европу в направлении Польши. Через день украинский оператор южного участка "Дружбы" из-за жалоб потребителей на качество нефти остановил транзит в направлении Венгрии и Словакии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий.

Белоруссия Белнефтехим

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