Мозырский НПЗ пока не возобновил переработку нефти из России

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии пока не возобновил переработку российской нефти, как это планировалось ранее, сообщили в понедельник в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"Качественная российская нефть поступила на завод в воскресенье. Сегодня продолжается промывка технологического оборудования от "грязной" нефти и идет ее замещение на поступившую "чистую" нефть", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее в концерне предполагали, что Мозырский НПЗ начнет переработку новой партии российской нефти 6 мая.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая после того, как 30 апреля Белоруссия полностью остановила прокачку нефти для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода.

По прогнозу "Гомельтранснефть Дружба", возобновление транзита российской нефти по территории Белоруссии в Европу с загрузкой на уровне 60-65% ожидается 10-11 мая.

Проблемы с российской нефтью

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля; 24 апреля был остановлен транзит "грязной" российской нефти в Европу.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий.

В "Белнефтехиме" сообщали, что на территории республики скопилось более1 млн тонн некачественной нефти. Суммарный объем некачественной нефти, который находится в нефтепроводах на территории России, Белоруссии, Польши и Украины оценивается концерном в 5 млн тонн.