Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на 225 млн евро

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ (входит в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова) на сумму 225 млн евро по иску VTB Commodities Trading, передает агентство Reuters со ссылкой на документ.

Замороженные активы включают в себя Антипинский НПЗ, расположенное на его территории оборудование и другие физические активы, любые нефтепродукты или запасы нефти на борту танкера MT Polar Rock и/или в любом другом хранилище в порту Мурманск и/или в железнодорожных цистернах на пути в порт Мурманск и/или на территории НПЗ, а также денежные средства на двух банковских счетах в Сбербанке России , говорится в документе.

Слушание по делу назначено на 15 мая. До окончания слушания дела ответчик - Антипинский НПЗ - не должен без согласия VTB Commodities Trading продавать вакуумный газойль другим компаниям, следует из предписания Лондонского суда.

В "Новом потоке" "Интерфаксу" не стали комментировать данную информацию.

Танкер Polar Rock дедвейтом 105 тыс. тонн группа "Новый поток" приобрела в конце 2016 года в качестве накопителя для приема с железнодорожного транспорта и перевалки на экспорт нефтепродуктов Антипинского НПЗ на мурманском терминале "Коммандит Сервис", долю в котором "Новый поток" также приобрел в 2016 году.

Как сообщалось, на прошлой неделе Антипинский НПЗ в лице гендиректора завода Максима Андриасова сообщил о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о собственном банкротстве.

Антипинский НПЗ, которым владеют Мазуров (80%) и Николай Егоров через ООО "Энергетика. Содружество. Успех" (20%), является основным активом группы "Новый поток". Завод мощностью 9 млн тонн производит дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В сентябре 2018 года НПЗ приступил к промышленному выпуску бензинов марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5. В 2018 году Антипинский НПЗ, по данным ЦДУ ТЭК, снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году. Производство дизтоплива год к году снизилось с 2,4 млн тонн до 2,2 млн тонн.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2017 года чистая прибыль Антипинского НПЗ сократилась в 46 раз и составила 26,5 млн рублей. При этом проценты к уплате выросли практически вдвое и составили 8,6 млрд рублей. Коэффициент собственного капитала был отрицательным, тогда как коэффициент заемного капитала составлял 142%. Совокупный долг завода незначительно снизился в 2017 году - до 152 млрд рублей.

Сбербанк является крупнейшим кредитором группы "Новый поток". По последним данным, долг Антипинского НПЗ перед банком составляет порядка $3 млрд. В залоге у Сбербанка находятся права по ряду договоров поставок нефтепродуктов Антипинского НПЗ. Банку также принадлежит "золотая акция" компании Vikay, через которую Мазуров владеет Антипинским НПЗ.

В числе кредиторов "Антипинского НПЗ" помимо Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ) на сайте "Федресурс" указаны Промсвязьбанк , Интеркомбанк, Абсолют банк, Кредит Европа банк.

Как сообщалось, Игорь Макаров, владелец 50% "Нового потока" (еще 50% принадлежит Дмитрию Мазурову), планировал продать свою долю в группе и определить покупателя до конца 2018 года, однако официальных сообщений о закрытии сделки не было. По данным СМИ, Антипинский НПЗ в настоящее время выставлен на продажу. Основными претендентами на покупку завода назывались "ЛУКОЙЛ" и Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР).

В "ЛУКОЙЛе" сообщали, что компания считает Антипинский НПЗ очень дорогим активом с учетом его долга. При этом в нефтекомпании отмечали, что готовы рассмотреть покупку завода в случае его банкротства "со всеми вытекающими последствиями".