"Новый поток" объяснил нарушение соглашения о стабилизации цен на топливо приостановкой НПЗ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Новый поток" объясняет сокращение поставок нефтепродуктов на внутренний рынок временной остановкой Антипинского НПЗ.

"В связи с временной остановкой работы Антипинского НПЗ в декабре 2018 года, завод не смог выполнить в полном объеме условия "Соглашения о стабилизации рынка в части поставок нефтепродуктов". В настоящее время предприятие прилагает максимум усилий для восстановления прежнего уровня поставок нефтепродуктов на внутренний рынок", - сообщили "Интерфаксу" в группе.

По информации "Нового потока", Антипинский НПЗ выйдет на необходимые объемы переработки в январе 2019 года. "Уже в январе 2019 года Антипинский НПЗ выйдет на объемы переработки, необходимые для возобновления выполнения всех условий соглашения. В розничном сегменте завод полностью возобновил отгрузку дизельного топлива, автомобильных бензинов и СУГов", - отметили в группе.

Накануне пресс-служба правительства РФ сообщила по итогам прошедшего 19 декабря у вице-премьера Дмитрия Козака совещания, что АО "Новый поток" не исполняет соглашения о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов в части объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.

В связи с этим Козак поручил "ФАС России совместно с Минэнерго России с участием ООО "Сбербанк Капитал" до 26 декабря 2018 года представить в правительство РФ согласованные предложения о восстановлении объемов поставок АО "Новый поток" нефтепродуктов на внутренний рынок на уровне 2017 года с увеличением на 3% и компенсации неисполненных обязательств по соглашению о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов с указанием объемов и сроков организации соответствующих поставок".

Как сообщалось, в ноябре правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора договорились сдерживать оптовые цены на топливо до конца марта следующего года. Договоренность также включает увеличение объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Ряд мер касается биржевой торговли топливом, в частности, это ограничения по допуску к торгам на бирже. В соглашении участвуют следующие компании: АО "Нефтегазхолдинг", АО "Новый поток", ОАО "ТАИФ-НК", ПАО "Газпром", ПАО "Газпром нефть", ПАО "НК "ЛУКОЙЛ", ПАО "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО "НК "Русснефть", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО "Татнефть".

При этом Козак отмечал, что соглашение по стабилизации ситуации на топливном рынке будет предусматривать солидарную ответственность для всех российских нефтяных компаний.