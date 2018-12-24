Кабмин заявил о неисполнении "Новым потоком" соглашения о стабилизации цен на топливо

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - АО "Новый поток" не исполняет соглашения о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов в части объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам прошедшего 19 декабря у вице-премьера Дмитрия Козака совещания о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов.

"Принять к сведению информацию ФАС России и Минэнерго России о текущей и прогнозируемой ситуации на рынке нефтепродуктов, в том числе о неисполнении АО "Новый поток" соглашения о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов в части объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок", - говорится в сообщении.

В связи с этим Козак поручил "ФАС России совместно с Минэнерго России с участием ООО "Сбербанк Капитал" до 26 декабря 2018 года представить в правительство РФ согласованные предложения о восстановлении объемов поставок АО "Новый поток" нефтепродуктов на внутренний рынок на уровне 2017 года с увеличением на 3% и компенсации неисполненных обязательств по соглашению о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов с указанием объемов и сроков организации соответствующих поставок".

Ранее правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора договорились сдерживать оптовые цены на топливо до конца марта следующего года. Договоренность также включает увеличение объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Ряд мер касаются биржевой торговли топливом, в частности, ограничения по допуску к торгам на бирже. На период действия договоренностей между правительством и нефтяниками введения заградительной пошлины, лицензирование экспорта не понадобятся.

Кроме того, были зафиксированы обязательства компаний увеличить реализацию топлива в опте, мелком опте и рознице, а также на бирже в суммарных объемах не менее чем на 3% от объемов реализации в соответствующем месяце 2017 года.