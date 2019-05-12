Трамп призвал Китай скорее заключить торговую сделку

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал Китай поскорее заключить торговую сделку, не дожидаясь президентских выборов 2020 года в США.

"Думаю, что Китай посчитал, что их так жестко побили на недавних переговорах, что они вполне могут подождать до следующих выборов в 2020 году и посмотреть - вдруг им повезёт, и победит демократ", - написал Трамп в твиттере.

"В этом случае они продолжали бы обирать США на 500 миллиардов долларов ежегодно", - добавил Трамп, говоря о размере торгового дефицита США с КНР.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью 200 млрд долларов в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая.

Как пишет The Wall Street Journal, отсрочка, предоставленная президентом США Дональдом Трампом, истекла, как он и грозил всю эту неделю. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Китай "сорвал" соглашение по торговле между двумя странами, которое считалось практически готовым к подписанию.