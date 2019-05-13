Brent подскочила до $71,92 за баррель на возросших политических рисках

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок активно растет в цене в ходе торгов в понедельник на сообщениях об атаке на нефтетанкеры Саудовской Аравии, Норвегии и ОАЭ у побережья ОАЭ.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:47 МСК подорожали на $1,3 (1,84%) - до $71,92 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,01 (1,64%) - до $62,67 за баррель.

Ранее власти Саудовской Аравии сообщили о диверсии, совершенной против двух ее нефтяных танкеров в Оманском заливе. Судам был нанесен значительный ущерб, однако нападение не привело к жертвам или разливу нефти.

При этом власти не стали рассказывать подробности инцидента или называть возможных участников диверсии.

Позже стало известно, что в результате диверсии пострадали также танкеры Норвегии и ОАЭ.

"Неудивительно, что цены на нефть резко изменились ввиду угрозы свободному перемещению топлива в одном из ключевых регионов", - отметил глава стратегии на мировых сырьевых рынках в BNP Paribas Гарри Чилингирян.

Также участники рынка оценивают новость о том, что США и Китай завершили торговые переговоры без подписания соглашения, и Вашингтон объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров.

В ответ министерство финансов Китая сообщило о намерении повысить импортные пошлины на ряд американских товаров общей стоимостью $60 млрд с 1 июня.

Вместе с тем нефть получила определенную поддержку от данных нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 2 единицы, до 805 единиц.