Нефть Brent подорожала до $70,44 за баррель из-за напряженности на Ближнем Востоке

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются во вторник на растущих опасениях, что усиление напряженности на Ближнем Востоке приведет к перебоям в поставках нефти из этого региона.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 по Москве составляет $70,44 за баррель, что на $0,21 (0,3%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты снизились в цене на $0,39 (0,55%) - до $70,23 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,15 (0,25%) - до $61,19 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт подешевел на $0,62 (1,01%) - до $61,04 за баррель.

В минувшее воскресенье четыре судна вблизи территориальных вод ОАЭ подверглись атакам, одно из пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, одно - Норвегии и два танкера - Саудовской Аравии.

В понедельник стало известно о еще одном инциденте: нефтетанкер, стоявший на якоре при заправке в Фуджейре, подвергся атаке, получив пробоину в корпусе.

Нефтяной рынок демонстрировал бурный рост в понедельник на новостях из ОАЭ, однако завершил торги снижением в связи с обострением торгового спора США и Китая, повысившего опасения сокращения глобального спроса на нефть.

"Инвесторы фокусируются на торговом споре США и Китая, а также событиях в Оманском заливе, а не на базовых рыночных факторах", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures в Сеуле Ким Кванграэ.

"Если мы не увидим решений этих проблем, цены на нефть продолжат резко колебаться", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.