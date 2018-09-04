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Экономика

Х5 и Совкомбанк задумались о создании СП по выдаче заказов из интернет-магазинов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных компаний России, и Совкомбанк рассматривают возможность создания совместного предприятия, которое будет специализироваться на выдаче заказов из интернет-магазинов через сеть постаматов (локеров), сообщается в пресс-релизе ритейлера.

Х5 направила ходатайство в ФАС о приобретении 50% принадлежащего Совкомбанку ЦТБ.

Сеть ЦТБ состоит из 450 локеров под брендом "Халва", в перспективе их количество превысит 1,5 тыс. Совместное предприятие получит право размещать постаматы в магазинах X5 сроком на пять лет, уточняется в пресс-релизе.

СП с Совкомбанком позволит Х5 ускорить запуск сети локеров в своих магазинах, уже сейчас начать тестировать "попутную логистику", а после запуска собственного фулфилмента получать дополнительный поток посылок.

Х5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. В первом полугодии выручка компании выросла на 19,6%, до 734,077 млрд рублей. На конец июня под управлением Х5 было 13,178 тыс. магазинов, включая 12,314 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка".

Совкомбанк по итогам первого полугодия 2018 года занял 14-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Как сообщалось в его отчете, в феврале этого года банк приобрел 100% компании "Совкомкард", являющейся правообладателем торговой марки "Халва" на территории РФ, за 1,106 млрд рублей. "Совкомкард" учреждена в 2017 году для развития проекта карт рассрочки "Халва", она осуществляет взаимодействие с магазинами в рамках этой программы.

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Теги: X5 Retail Group, Совкомбанк

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