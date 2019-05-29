Представители Дерипаски назвали доказательства Минфина ложными и неточными

Олег Дерипаска Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски заявили, что "доказательный меморандум" управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США наполнен ложными утверждениями и фактическими неточностями.

"OFAC представила доказательный меморандум, составленный в поддержку включения Олега Дерипаски в санкционный список. Вкратце - это плохо исследованный доклад, пронизанный ложными утверждениями и фактическими неточностями", - следует из ответа, опубликованного на сайте бизнесмена.

"Возмутительно, что, по-видимому, бюрократы OFAC не обременяли себя поиском доказательств, потворствуя личной вендетте, которая разрушает жизнь человека, его бизнес и ставит под угрозу сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов (российских и международных). Это больше, чем профессиональная некомпетентность - похоже, что это не что иное, как грубый проступок на государственной службе, который поднимает существенные вопросы о честности и истинных намерениях расследований OFAC", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что Дерипаска был включен в "черный список" Минфина на основании двух утверждений. Во-первых, что он "действовал или предположительно действовал в интересах высокопоставленного должностного лица Правительства Российской Федерации". И, во-вторых, за свою "деятельность в энергетическом секторе Российской Федерации".

Согласно представителям бизнесмена, оба утверждения ложны.

Отмечается, что первое утверждение основывается на статье десятилетней давности под названием "Связи Маккейна с Кремлем", опубликованной за пять недель до президентских выборов в США 2008 года.

В ней со ссылкой на неназванный источник сообщается, что Дерипаска купил алюминиевый завод в Черногории в рамках российского заговора во главе с президентом Владимиром Путиным с тем, чтобы эффективно захватить контроль над экономикой Черногории после обретения страной независимости.

Представители Дерипаски утверждают, что завод был куплен не по политическим, а по коммерческим причинам с целью превратить его в успешное предприятие.

Кроме того, офис бизнесмена заявляет, что цитата из интервью Дерипаски Financial Times о том, что он не отделяет себя от государства, не может рассматриваться в качестве доказательства сговора бизнесмена и правительства РФ, так как вырвана из контекста.

"Господину Дерипаске задали вопрос, почему он решил остаться в России. Дело в том, что он просто не отрывается от своей родины и не может представить свое будущее где-либо еще. Он сказал, что хочет развивать свой бизнес в матушке России. (...) Вот что он говорил, но цитата была искажена и с тех пор стала жить своей собственной жизнью", - объясняют представители бизнесмена.

Отмечается, что второй аргумент Минфина о том, что Дерипаска работает в энергетическом секторе РФ, демонстрирует, что сотрудники OFAC крайне плохо информированы о деталях бизнеса.

"EN+ - компания, которую основал господин Дерипаска, - это не энергетическая компания, (работающая в нефтегазовом секторе), а скорее электроэнергетический бизнес, где производство электроэнергии составляет менее 20-25%", - констатируют представители бизнесмена.

Они также подчеркивают, что Дерипаска как крупный международный бизнес-лидер был приглашен на известные мировые события,такие как ВЭФ и АТЭС, но это не говорит о его работе в энергетическом секторе.

В статье также отвергаются обвинения бизнесмена в предполагаемой причастности к организованным преступным сетям.

"В целом, отчет OFAC не представил никаких доказательств своих старых и ложных утверждений. Он дает искаженное толкование общедоступных материалов, публикуемых на корпоративных сайтах и в средствах массовой информации", - заключают представители Дерипаски.

В середине марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона, добиваясь отмены персональных санкций в свой адрес. Бизнесмен считает, что незаконно и несправедливо попал в санкционный список США, явившись жертвой политической борьбы из-за "предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 г. в США".

Свои потери в связи с введенными санкциями против него и принадлежащих ему компаний Дерипаска оценил в $7,5 млрд или в 81% своего состояния.