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Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не может допустить, чтобы Иран создал и располагал ядерным оружием.

"Я не позволю Ирану иметь ядерное оружие", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он, тем не менее, отметил, что против войны с Ираном.

"Я не хочу драки. Но в ситуации с Ираном просто нельзя позволить им обладать ядерным орудием - просто нельзя допустить, чтобы это случилось", - добавил президент.

По его словам, он "не из тех, кто хочет ввязываться в войну, потому что война вредит экономике, война убивает людей, а это - главное - намного важнее всего остального".

Трамп вновь призвал иранцев сесть за стол переговоров, хотя признал, что американские санкции против Ирана имеют серьезные последствия для иранской экономики.

"Я разорвал ядерную сделку с Ираном, и должен вам сказать, я понятия не имел, что последствия этого будут столь сильными. В результате страна (Иран - ИФ) полностью опустошена с точки зрения экономики", - сказал он.

Накануне Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если это страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.

"Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в Twitter.

В последние недели отношения между Тегераном и США обострились. Некоторые иранские официальные лица в этой ситуации допускали резкие комментарии в адрес США. В то же время, глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее на этой неделе выразил уверенность, что войны с США не будет.

США Дональд Трамп Иран

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