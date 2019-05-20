Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики "фишек"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю со смешанной динамики blue chips и индексов на фоне подросшей нефти, укрепления рубля и снижения мировых фондовых площадок из-за эскалации торговой войны США и Китая; в лидерах роста выступили акции "Россетей" , обновившие максимум с декабря 2016 года в отсутствие новостей.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2571,65 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1256,22 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар просел до 64,49 рубля (-0,29 рубля).

Обыкновенные акции "Россетей" подорожали до 1,254 рубля (+6,5%) при объеме торгов 1,011 млрд рублей; "префы" поднялись до 1,633 рубля (+6%).

Также выросли акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+2,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,6%), "Мечела" (+2,4%), акции "РусГидро" (+1,3%), "Газпрома" (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,9%), "Северстали" (+0,6%).

Акции "НОВАТЭКа" подорожали до 1220,2 рубля (+1,8%) при объеме торгов 1,236 млрд рублей. Вечером на рынке прошел большой объем на покупку бумаг на сумму более 200 млн рублей, что на несколько минут поднимало цену акций до 1308,2 рубля (+9,1%) - нового максимума.

Подешевели бумаги "РусАла" (-2,3%), "Норникеля" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Роснефти" (-1,2%), "Магнита" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), "Ростелекома" (-0,8%), "Яндекса" (-0,7%).

Индексы в США в пятницу снизились в связи с пессимизмом трейдеров в отношении дальнейшего хода торговых переговоров США и Китая. Негативом для рынка стали сигналы о том, что власти КНР сомневаются в целесообразности продолжения торговых переговоров с США после повышения Вашингтоном пошлин на очередную порцию товаров китайского экспорта. Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что не видит смысла в новом визите в Китай американской делегации, которая ранее сообщала о таких планах.

Негативный отклик в Китае также вызвала новость о том, что Минторг США намерен внести производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в список компаний, деятельность которых противоречит национальным интересам США.

Минторг КНР заявил в пятницу, что китайская экономика сможет справиться с последствиями новых американских ограничений.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), проседает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,5-1,6%) и продолжился откат в США (индекс S&P 500 снижается на 0,5%).

Нефть Brent утром в понедельник превышала $73 за баррель на фоне сигналов о том, что страны ОПЕК+ склоняются к продлению соглашения об ограничении добычи на второе полугодие 2019 года, однако затем скорректировалась. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $72,39 за баррель (+0,3% и -0,6% в пятницу), июльская цена WTI - $63,26 за баррель (+0,5% и +0,2% в пятницу).