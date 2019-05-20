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Белоруссия и РФ согласовали порядок восстановления транзита нефти

"Белнефтехим" отметил, что пока сохраняются "нюансы технического характера"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия полностью согласовали порядок реализации "дорожной карты" по восстановлению транзита кондиционной российской нефти в страны Европы, но пока сохраняются "нюансы технического характера", заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших в понедельник в Москве переговоров по нефтяной тематике.

"Нет несогласованных вопросов, которые бы нам не позволяли двигаться по этой дорожной карте. Есть нюансы технического характера", - сказал Рыбаков, которого цитирует агентство БелТА.

Он пояснил, что в ходе переговоров уточнялись детали "дорожной карты" по замещению некачественной нефти на качественную как на транзитных направлениях, так и в полном объеме для потребностей Белоруссии. "Базовый технический вариант дорожной карты не претерпел никаких изменений. Обсуждение велось по нюансам", - сказал Рыбаков.

По его словам, первым этапом "идут документарные вещи". "За эту неделю мы должны обеспечить поддержку реализации этой карты юридическими документами, договорными отношениями. Над этим сейчас наши специалисты работают, я думаю, что мы уложимся в сроки", - отметил руководитель концерна.

По его словам, "нет сомнений, что на данном этапе ничего нерешаемого нет". "Дорожная карта, которая была определена вице-премьерами Беларуси и России Игорем Ляшенко и Дмитрием Козаком, начала реализовываться", - сказал Рыбаков.

Он также отметил, что "в этой дорожной карте есть четкое понимание, как в последующем обеспечить загрузку "Нафтана", которая была определена помесячно годовым бизнес-планом, рассчитываем на скорейшее возобновление его штатной загрузки". В настоящее время загрузка НПЗ "Нафтан" составляет около 50%.

Рыбаков констатировал, что Белоруссия технически готова к восстановлению транзита в Европу, но в текущей ситуации восстановление транзита зависит от технической готовности сопредельных государств. "Мы со своей стороны все технические возможности готовы задействовать и видим, как это делать. Дальше уже речь идет о сопредельных государствах и их возможностях. Ожидаем, когда начнутся соответствующие мероприятия по возобновлению транзитного потока", - сказал Рыбаков.

Как сообщалось, в понедельник Рыбаков провел в Москве очередные переговоры по вопросам поставки нефти в Белоруссию и возобновления транзита по нефтепроводу "Дружба".

16 мая Ляшенко обсуждал данные вопросы с Козаком. В воскресенье Ляшенко сообщал, что Белоруссия согласовала проект "дорожной карты" по возобновлению транзита нефти из РФ в направлении Европы и направила документ в Москву.

Вице-премьер также подчеркивал, что белорусская сторона ожидает скорейшего увеличения поставок кондиционной нефти на НПЗ "Нафтан" по маршруту Невель - Полоцк для обеспечения его полной загрузки. Второй белорусский НПЗ - Мозырский НПЗ обеспечен сырьем в необходимом объеме.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поступлении по нефтепроводу "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганики. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. Поставки кондиционной нефти в Белоруссию возобновились 4 мая.

Белоруссия РФ

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