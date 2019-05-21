На территории Белоруссии остается около 1,2 млн тонн российской грязной нефти

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Более 1 млн тонн грязной нефти из России остается на территории Белоруссии, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"На территории нашей страны остается существенный объем нефти, не соответствующий (нормативам - ИФ) по хлорорганике - порядка 1,2 млн тонн", - сказал Рыбаков в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он подчеркнул, что это препятствует нормальному транзиту нефти по магистральному нефтепроводу. "Можно сказать, что в мае лишь менее 7% транзита мы обеспечим от того, что планировали", - отметил Рыбаков.

Проблемы с российской нефтью

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу. Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать в Белоруссию днем 2 мая.