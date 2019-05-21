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Польша потребовала от РФ назвать сроки возобновления поставок чистой нефти

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к министру энергетики России Александру Новаку с требованием предпринять как можно быстрее "неотложные меры" по возобновлению поставок чистой нефти и очистки нефтепровода "Дружба", передает Bloomberg со ссылкой на заявление польского министерства.

Как пояснило польское министерство, Россия пока не предоставила объективный график очистки системы от грязной нефти и не отреагировала на запросы польских НПЗ о компенсации выпадающих доходов.

Тхужевский обсуждает этот вопрос с Европейской комиссией и Международным энергетическим агентством.

Минэнерго России пока не предоставило комментарий по этому вопросу.

Накануне, после переговоров в Москве с участием председателя концерна "Белнефтехим", было объявлено, что Россия и Белоруссия полностью согласовали порядок "дорожную карту" для восстановлению транзита кондиционной российской нефти в страны ЕС - с оговоркой, что пока сохраняются "нюансы технического характера".

19 апреля "Белнефтехим" сообщил о поступлении по нефтепроводу "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганики. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. Поставки кондиционной нефти в Белоруссию возобновились 4 мая, однако пока не решен вопрос с компенсациями и судьбой некондиционной нефти.

Польша Минэнерго

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