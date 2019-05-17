Белоруссия оценила в $30 млн ущерб для Мозырского НПЗ из-за грязной нефти

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ из-за поставок из РФ некондиционной нефти составляет около $30 млн.

"Только стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ составляет около $30 млн в эквиваленте", - сказал Ляшенко в пятницу, которого цитирует агентство БелТА.

Проблемы с российской нефтью

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу. Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать в Белоруссию днем 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая.

В хищении нефти на 1 млн рублей и загрязнении продукции, поступающей по нефтепроводу "Дружба", чтобы скрыть это преступление, подозревают шесть человек, четверо из них (включая гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светлану Балабай) были арестованы. В международный розыск объявлены бывший бенефициар ГК "Петронефть" Роман Трушев и бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко.

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