Россия приняла меры для возобновления прокачки нефти в Польшу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Работа по восстановлению транзита нефти по всем направлениям нефтепровода "Дружба" продолжается, сообщает министерство энергетики РФ.

"На сегодняшний день, в соответствии с дорожной картой, выработанной на совещании в Минске 26 апреля российской, белорусской, украинской и польской сторонами и уточненной 14 мая в Братиславе теми же участниками, совместно с представителями венгерской и словацкой сторон, восстановлена поставка нефти, соответствующей нормативным показателям содержания хлорорганических соединений, в направлении порта Усть-Луга и на белорусские НПЗ", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Также, в соответствии с дорожной картой, кондиционная нефть на данный момент продолжает движение в сторону границы Венгрии и Словакии. "В течение недели ожидается ее поэтапное поступление на соответствующие узлы учета", - добавляет Минэнерго.

"Продолжаются переговоры с польской стороной относительно возобновления прокачки кондиционной нефти в направлении узла учета Адамова Застава, при этом с российской стороны реализован ряд мероприятий, необходимых для скорейшего возобновления прокачки", - подчеркивает российское министерство.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к министру энергетики России Александру Новаку с требованием предпринять как можно быстрее "неотложные меры" по возобновлению поставок "чистой" нефти и отчистки нефтепровода "Дружба". Как пояснило польское министерство, Россия пока не предоставила объективный график отчистки системы от грязной нефти и не отреагировала на запросы польских НПЗ о компенсации выпадающих доходов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак вечером 21 мая сообщил, что Россия и Польша 23 мая обсудят способы и условия очистки нефтепровода "Дружба" от некондиционной нефти. "С польскими коллегами не удалось договориться окончательно по поводу способа и условий освобождения нефтепровода от некондиционной нефти", - сказал Козак, отметив, что в этом вопросе очень много различных загвоздок.

Как сообщалось, в конце апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба". Транзит нефти в Европу был приостановлен. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. В настоящее время работа экспортного направления постепенно нормализуется.