Поиск

Россия в июне поставит на белорусский "Нафтан" дополнительные 200 тысяч тонн нефти

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Россия поставит на белорусский "Нафтан" в июне дополнительно 200 тысяч тонн нефти, говорится в протоколе встречи вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко и вице-премьера РФ Дмитрия Козака от 23 мая 2019 года.

Рабочей группе во главе с заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным и заместителем председателя концерна "Белнефтехим" Владимиром Сизовым поручено проработать дополнительные поставки до 29 мая.

Трубопровод Унеча-Полоцк, по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, заполнен "грязной" нефтью и простаивает. Загрузка "Нафтана" в настоящее время составляет около 50%. Полная потребность предприятия в сырье предусматривает поставку 680 тыс. тонн нефти в месяц.

Кроме того, в протоколе по итогам встречи указано, что Россия и Белоруссия договорились до 10 июня разработать и утвердить методику оценки потенциального ущерба от попадания в систему магистральных нефтепроводов на территории Белоруссии некачественной нефти. Также решено разработать меры, чтобы минимизировать и компенсировать ущерб.

Как пояснил по итогам переговоров глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в протоколе есть конкретные даты, когда будет оценен возможный ущерб и все, что связано с потерями сторон, способами компенсации и дальнейшей работы. По его словам, в документе описаны все действия сторон "для того, чтобы всю эту печальную историю закрыть и больше к ней не возвращаться".

Как сообщалось, в конце апреля-начале мая в трубопровод "Дружба" попала нефть с содержанием дихлорэтана, в десятки раз превышающем ГОСТ. Поставки по "Дружбе" были остановлены.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что потери страны из-за грязной российской нефти составили сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что они не превысили $100 млн.

Белоруссия Нафтан Дружба Игорь Ляшенко Дмитрий Козак

Новости по теме

Новости

Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером

Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером

Фигурант "дела ЮКОСа" Ивлев счел "незаконным бредом" вынесенный ему приговор

Фигурант "дела ЮКОСа" Ивлев счел "незаконным бредом" вынесенный ему приговор

Нового премьера Великобритании и главу консерваторов изберут до середины июля

Путин посоветовал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график

За год работы в "Роскосмосе" Рогозин получил почти 30 млн рублей

За год работы в "Роскосмосе" Рогозин получил почти 30 млн рублей

Осужденный за взятку экс-следователь СКР Никандров вышел по УДО

Осужденный за взятку экс-следователь СКР Никандров вышел по УДО

Росстат объяснил ошибку в данных о добыче газа путаницей с единицами измерения

Росстат объяснил ошибку в данных о добыче газа путаницей с единицами измерения
Отравление Сергея Скрипаля

Племянница Скрипаля рассказала журналистам, что тот недоволен ее общением со СМИ

Обвиняемый в шпионаже Уилан назвал себя жертвой политического похищения

Обвиняемый в шпионаже Уилан назвал себя жертвой политического похищения

Дума в июне займется отменой запрета на свастику в искусстве

Дума в июне займется отменой запрета на свастику в искусстве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');