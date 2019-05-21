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Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Запрет на экспорт (нефтепродуктов - ИФ) полностью снят", цитирует Рыбакова госагентетво БелТА.

"Регулировку экспорта в ручном режиме "Белнефтехим" сегодня не производит, экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", - добавил он.

23 апреля Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" 19 апреля.

Белоруссия

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