Российское юрлицо "Яндекс.Такси" сменило руководителя

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Директор по продукту ООО "Яндекс.Такси" Григорий Дергачев назначен генеральным директором компании, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Ранее эту должность занимал Даниил Шулейко, который теперь руководит бизнес-группой "Яндекса" "e-commerce и ridetech". Бизнес-группа была выделена в феврале 2021 года. Она включает сервисы Яндекс Go и "Яндекс.Маркет".

Шулейко также сохраняет должность CEO в СП MLU B.V., которое принадлежит "Яндексу" и Uber, объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Дергачев работает в "Яндекс.Такси" более 8 лет.