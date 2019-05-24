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Трамп назвал способ решить вопрос с Huawei

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предполагает, что ситуация с китайской компанией Huawei, включенной в "черный список" американского министерства торговли, может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет достигнуто.

"Смотрите, что они (Huawei - ИФ) сделали с точки зрения безопасности, с военной точки зрения, это очень опасно. Могу предположить, что Huawei, возможно, будет включена в каком-то виде или в какую-то часть торгового соглашения, если мы заключим его", - сказал Трамп журналистам.

Президент США в прошлую среду подписал исполнительный указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.

При этом в указе не названы конкретные страны или компании, но ранее администрация США запустила глобальную кампанию, чтобы удержать китайскую телекоммуникационную компанию Huawei от помощи союзникам США в разработке беспроводных инфраструктур следующего поколения.

Кроме того, в декабре прошлого года в Канаде задержали по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, но позднее ее отпустили под залог.

Также США, указав на угрозу национальной безопасности, приняли решение включить Huawei в число компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Вслед за этим, Google сообщила, что будет вынуждена лишить Huawei доступа к услугам, связанным с поддержкой ОС Android.

Позднее стало известно, что Вашингтон готов предоставить Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов.

Huawei является вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов, используя в них операционную систему Android от Google, а также крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования.

Huawei США Дональд Трамп Китай

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