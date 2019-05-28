Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов во вторник

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро незначительно повышаются на Московской бирже во вторник утром; рубль немного снижается к бивалютной корзине после того, как накануне компании-экспортеры перечислили в бюджет основные налоговые выплаты за май.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,45-64,53 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,51 руб./$1 (+5,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,16 руб./EUR1 (+4,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 5,05 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,95 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,89 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,88 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов после того, как накануне компании-экспортеры перечислили в бюджет основные налоговые выплаты мая (НДС, НДПИ и акцизы). Сегодня им предстоит выплатить налог на прибыль; совокупный объем выплат в этом месяце аналитики оценивают в сумме немногим более 1,2 трлн рублей.

В фокусе рынка также остаются торговые противоречия США и Китая. Трейдеры сдержанно реагируют на заявления президента США Дональда Трампа, завершающего во вторник государственный визит в Японию.

Трамп заявил о "о невообразимо крупном" торговом дисбалансе в отношениях США и Японии, отметив при этом, что рассчитывает в какой-то момент заключить торговые соглашения как с Токио, так и с Пекином. "Я думаю, у нас будет соглашение с Японией. Также я полагаю, что когда-то в будущем мы заключим соглашение и с Китаем", - сказал Трамп. "Я не верю, что КНР сможет продолжать платить миллиарды долларов в виде пошлин", - отметил американский президент.

Нефть Brent дешевеет во вторник после подъема цены на 3,5% за предыдущие две сессии, стоимость WTI растет. Трейдеры продолжают оценивать сигналы, касающиеся торгового спора США и Китая, а также ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 снизилась на 0,31% - до $68,56 за баррель. Фьючерс на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,63% - до $59,0 за баррель. Основной сессии в Нью-Йорке в понедельник не было из-за праздника (День памяти).

Заявления президента США о том, что Вашингтон пока не готов к заключению торгового соглашения с Пекином, ухудшили настрой трейдеров, поскольку продолжение торгового спора омрачает перспективы спроса на нефть.

В то же время Трамп в понедельник заявил, что США не ожидают смены власти в Иране, и это ослабило опасения дальнейшего ограничения поставок нефти из Ирана на мировой рынок.