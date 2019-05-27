Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips на фоне роста фондовых индексов в Азии и стабилизации нефти, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2626,62 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1283,31 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 64,48 рублей (+0,01 рубля).

Выросли рублевые акции "Татнефти" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Распадской" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%), "Россетей" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%).

Подешевели бумаги "РусАла" (-1%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%), "Мечела" (-0,2%).

Индексы в США в пятницу выросли, инвесторы следили за новостями, связанными с торговым конфликтом между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно.

Кроме того, СМИ сообщают, что Трамп указал на возможность послаблений в отношении компании Huawei, которые могут быть включены в условия торговой сделки с Китаем, что, как отмечают аналитики, отчасти подтверждает версию о том, что санкции против Huawei являются инструментом давления на Пекин в рамках переговорного процесса.

Это способствовало улучшению настроений на рынках в преддверии длинных выходных в США и в Великобритании, где в понедельник биржи будут закрыты.

В понедельник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) на фоне визита Трампа в Японию.

Как стало известно в понедельник, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в апреле 2019 года сократилась на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, максимальными темпами с 2015 года. В январе-апреле прибыль сократилась на 3,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Прибыль государственных промпредприятий упала на 9,7%, тогда как частные компании увеличили прибыль на 4,1%.

Четырехдневный визит Трампа в Японию начался в минувшую субботу, он встретился с новым японским императором Нарухито и премьер-министром Синдзо Абэ. В воскресенье Трамп заявил об успехе в торговых переговорах с Токио. "Мы достигли большого прогресса в наших торговых переговорах с Японией. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству и говядине", - написал Трамп в своем Twitter. Президент США отметил, что ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны пройти в июле.

Нефть утром в понедельник консолидируется после того, как минувшая неделя завершилась рекордным падением цен с начала года; цена Brent на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $67,56 за баррель (+0,1% и +1,4% в пятницу), июльская цена WTI - $58,44 за баррель (-0,3% и +1,2% в пятницу).

На прошлой неделе цена Brent упала на 5,7%, WTI - на 6,6% из-за роста опасений по поводу начала полномасштабной торговой войны между Китаем и США, что потенциально может негативно отразиться на мировой экономике и нефтяном рынке.

Тем временем позитивным фактором для нефтяного рынка стало сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе упало на 5 единиц, до 797 штук. Для инвесторов это стало сигналом замедления активности в нефтедобывающем секторе, включая сланцевые месторождения.

Между тем мировые запасы нефти с начала второго квартала подскочили на 50-60 млн баррелей, причем большая часть повышения пришлась на США и Китай, по оценке аналитиков консалтинговой компании Energy Aspects.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе рынок может находиться в фазе консолидации. Выходные в США и Великобритании (День поминовения и банковский выходной соответственно) не способствуют увеличению активности на рынках в целом. Снижение доходности по казначейским облигациям США в прошедшую пятницу и повышение цен на золото косвенно свидетельствуют о сохранении спроса на "защитные активы", что заставляет пока скептически оценивать возможность возобновления притока капитала на развивающиеся рынки.

С позиций технического анализа, восходящий тренд по индексу РТС остается в силе, текущая пауза в подъеме необходима во избежание формирования "перекупленности". На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация доллара немногим ниже отметки 64,5 руб./$1.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский отмечает, что к концу прошлой торговой недели настроения на рынках временно стабилизировались. Вопрос торгового конфликта США-Китай остается ключевой темой на рынках, но какой-либо принципиально новой информации по этому вопросу инвесторы в последнее время не получили. Если в четверг глобальные рынки находились под заметным давлением на фоне выхода слабых индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг ЕС и США (показатели вышли и хуже цифр за предыдущий месяц, и ниже уровней консенсус-прогнозов), то какого-либо долгоиграющего влияния данного фактора пока не наблюдается (основное внимание участников рынка сейчас в большей степени сосредоточено на теме торговых переговоров, в то время как публикации макростатистики уделяется меньшее внимание).

Настроения на рынках остаются сдержанными, что способствует локальному росту спроса на защитные активы. Доходности 10-летних US Treasuries на прошлой неделе опускались к отметке 2,3% годовых и находятся ниже доходностей на участке кривой до 1 года.

Из ключевых тем в начале текущей недели выделяются итоги выборов в европейский парламент. По предварительным данным, группа представителей евроскептиков (блок Ле Пен во Франции, итальянская "Лига", правоконсервативная ЕСПД) занимает большее число мест по сравнению с выборами 2014 года, однако, вероятно, большинство остается у объединенной группы еврооптимистов и центристов. В целом понедельник, вероятно, будет отмечен низкой активностью торгов за счет выходного в США (День Памяти) и Великобритании (банковский выходной). Российский рынок акций последние дни консолидируется в коридоре 2610-2640 пунктов по индексу МосБиржи. Учитывая выходной на фондовых площадках Великобритании и США большой активности в понедельник не ожидается.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций утром подрастет на фоне отскока нефти, далее ему придется жить своей жизнью, без внешних ориентиров, поскольку рынки США и Великобритании закрыты. Такие дни часто бывают индикативными, показывая реальную силу или слабость рынка.

На прошлой неделе индекс МосБиржи так и не смог пробить сопротивление 2650 пунктов, открыв дорогу на 2700 пунктов, вряд ли без внешней поддержки удастся сделать это и в понедельник. Акции Сбербанка остаются в коридоре 230-240 рублей, вполне возможно, еще не полностью отыграны заявления главы банка Германа Грефа о возможности выплаты промежуточных дивидендов и доведения выплат акционерам до 50% от прибыли. Поэтому прибавить пару процентов акции банка в понедельник вполне могут.

Акции "Газпрома" кажутся неоправданно дорогими. Это же относится и к акциям ВТБ, которые в пятницу упали на 4% после 10-процентного роста в четверг. Нефть вечером в пятницу обвалилась в район $67 за баррель, откуда произошел отскок вверх, тем самым нарисовав фигуру "двойное дно". Учитывая, что в пятницу статистика от Baker Hughes показала продолжение снижения числа работающих буровых установок, нефть вполне может уйти выше $70 за баррель. Если это случится, то в районе $72,5 за баррель "длинные" позиции по нефтяным контрактам лучше закрыть, считает Антонов.