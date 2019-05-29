Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил нисходящий импульс предыдущего дня на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за усиления напряженности в торговых отношениях США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,3%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2603,98 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1267,36 пункта (-0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" разнополярная в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 64,9 рубля (+0,19 рубля).

Подешевели рублевые бумаги "Распадской" (-1,2%), "Интер РАО" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Мечела" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), Сбербанка (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "РусАла" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%).

Подросли акции "Яндекса" (+1,8%), "Башнефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Россетей" (+0,3%).

Индексы в США во вторник снизились в отсутствие катализаторов роста при сохранении опасений, связанных с торговым конфликтом между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп, который во вторник завершил визит в Японию, заявил о "невообразимо крупном" торговом дисбалансе в отношениях двух стран, отметив при этом, что рассчитывает в какой-то момент заключить торговые соглашения как с Токио, так и с Пекином.

Он добавил, что "Китай хотел заключить сделку", однако "США не готовы к этому". При этом Трамп добавил, что пошлины на китайские товары в Штатах могут "очень серьезно вырасти".

Статданные по экономике США, обнародованные во вторник, указали на существенный рост потребительского доверия в стране. Индекс потребительского доверия Conference Board в мае подскочил до максимальных за полгода 134,1 пункта при прогнозах роста до 130 пунктов с апрельских 129,2 пункта.

В среду в Азии преобладает негативная динамика индексов за исключением Китая (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%) из-за торговых разногласий США и Китая.

Минторг США не стал называть Китай "валютным манипулятором" в регулярном полугодовом докладе, однако оставил КНР в списке стран, остающихся под наблюдением из-за высокого торгового профицита в отношениях со Штатами.

Китайские СМИ тем временем сообщают, что в числе ответных мер на действия США, которые, в частности, внесли в черный список телекоммуникационную компанию Huawei, Пекин может ограничить экспорт редкоземельных металлов в США.

Нефть в среду также дешевеет, поскольку усиление конфликта между США и Китаем ухудшает перспективы глобального экономического роста, что толкает цены вниз; цена Brent находится на $0,5 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $67,96 за баррель (-1%), июльская цена WTI - $58,38 за баррель (-1,3%).

Внимание трейдеров направлено на доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который на этой неделе будет обнародован в четверг в 18:00 МСК.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает роста запасов нефти в США на прошлой неделе на 500 тыс. баррелей - до 476,3 млн баррелей.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в среду возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС на фоне глобального сокращения готовности инвесторов к принятию риска, которое выражается, в том числе, в снижении доходности по госдолгу США (10-летние казначейские облигации США торгуются с доходностью 2,24% годовых против 2,4% неделей ранее). На валютном рынке в начале торгов курс рубля может оставаться под давлением внешнего фона, неблагоприятного для валют развивающихся экономик.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, вопрос торговых противоречий США-Китай остается одной из ключевых тем на рынках, и рост опасений относительно возможности обложения всего китайского импорта в США пошлиной в 25% теоретически создает базу для возможного пересмотра прогнозов по темпам роста экономики со стороны ведущих финансовых институтов. В последние дни нового негатива по этому вопросу рынки не получили. Более того, американский Минфин накануне опубликовал свой полугодовой доклад, в котором вновь не стал присваивать Китаю статус валютного манипулятора (при этом оставил его вместе с другими восемью странами в списке, за которыми будет продолжено наблюдение), что, как минимум, можно воспринимать как благоприятное прохождение одной из "точек риска".

Тем не менее, аппетит к риску на глобальных рынках пока остается сравнительно слабым - в Азии основные индексы региона снижаются, минусуют фьючерсы на американские индексы. Российский рынок акций накануне оказался под заметным давлением, индекс МосБиржи протестировал рубеж 2600 пунктов. Частично снижение быть вызвано техническими факторами - ребалансировкой в структуре индексов MSCI. Внешний фон пока не благоприятствует росту российского рынка, но при стабилизации ситуации индекс МосБиржи может вернуться в диапазон 2620-2640 пунктов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, администрация США не стала называть Китай валютным манипулятором, но оставила его в списке стран на подозрение вместе с Германией, Италией, Ирландией, Японией, Южной Кореей, Малайзией, Вьетнамом и Сингапуром. В аналитической среде говорят о том, что Китай может повысить экспортные пошлины на редкоземельные металлы, которые используются в современной электронике, в ответ на запретительные действия США. По мнению китайских властей, цены на данные материалы слишком низкие, чтобы оправдать наносимый природе ущерб при добыче.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в столице Казахстана, что РФ рассматривает возможность продолжения участия в соглашении по ограничению добычи в рамках ОПЕК+. Китай, по данным Reuters, почти прекратил закупки нефти у Ирана. США предупредили Гонконг на счет отслеживания танкеров, которые заняты в транспортировке иранской нефти. В предупреждении Вашингтона говорится о том, что любое оказание услуг таким судам будет являться нарушением санкций США, отмечает аналитик.

Кроме того, в Минэнерго США отмечают, что потребление нефти остается на высоком уровне. По оценке ведомства, текущий спрос составляет впервые около 100 млн баррелей в сутки. Тем не менее, на рынке обеспокоены тем, что торговая война США и КНР может продлиться существенно дольше, чем предполагалось ранее, а также может привести к долговременному спаду в мировой экономике и торговле. Индекс МосБиржи на этом негативном внешнем фоне может просесть до 2600 пунктов, но рубль останется относительно стабильным, поскольку его поддержат аукционы ОФЗ, считает Кочетков.