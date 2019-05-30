Рынок акций РФ обновил индексы МосБиржи через минуту после открытия

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг дальнейшим ростом цен blue chips и индексов на фоне отскока нефти вверх и сохраняющихся покупок со стороны нерезидентов, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,8%, причем первый обновил исторический максимум, превысив рубеж 2650 пунктов.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2650,12 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1285,88 пункта (+0,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 64,94 рублей (-0,03 рубля).

Локомотивом роста выступают акции "Газпрома" (+1,3%, до 209,9 рубля) после выхода утром сильного отчета за I квартал по МСФО: чистая прибыль концерна составила 536 млрд рублей при прогнозе на уровне 491 млрд рублей, а EBITDA "Газпрома" достигла 631 млрд рублей при прогнозе 626 млрд рублей.

Подорожали также рублевые акции "Россетей" (+0,8% и +2% "префы"), "Яндекса" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Башнефти" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%).

Подешевели акции "Интер РАО" (-3,4%, до 3,961 руб.) из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2" (дивиденды за 2018 год - 0,1716 рубля на акцию).

Индексы в США в среду снизились на опасениях относительно темпов роста глобальной экономики в связи с усилением напряженности в торговых отношениях США и КНР.

Китай может использовать редкоземельные металлы (РЗМ) как рычаг давления на США в торговом споре двух стран, сообщают китайские СМИ. КНР является их крупнейшим мировым поставщиком и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах. РЗМ используются повсеместно в самых различных устройствах, включая мобильные телефоны, чипы памяти и перезаряжаемые батарейки.

В четверг в Азии преобладает негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,3%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) и нефть.

Нефть перешла к росту на данных об изменении на прошлой неделе коммерческих запасов топлива в США после падения в предыдущий день; цена Brent находится на $1,1 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $68,24 за баррель (+0,6% и -0,9% в среду), июльская цена WTI - $59,33 за баррель (+0,9% и -0,6% накануне).

С начала текущего месяца цена Brent упала примерно на 5%, WTI - на 8%.

Американский институт нефти (API) в среду сообщил, что резервы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 5,3 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 2,7 млн баррелей, а дистиллятов сократились на 2, млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США на этой неделе опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране за минувшую неделю в четверг в 18:00 МСК, на день позже обычного из-за праздника. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 1,4 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей и дистиллятов - на 225 тыс. баррелей.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев, накануне вечером уже после закрытия российского рынка акций нефть сократила внутридневные потери благодаря отчету API, который отразил сокращение запасов сырой нефти в США. Этот фактор может подбодрить российский рынок утром в четверг, хотя по большей части настрой на площадках будет зависеть от отношения инвесторов к риску. Если они не перестанут распродавать высокодоходные активы, оптимизма отечественных индексов надолго не хватит, считает эксперт.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, с позиций технического анализа, индекс РТС находится в фазе коррекции-консолидации после подъема от 1200 пунктов до 1300 пунктов. Цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать спрос на российские бумаги нефтегазового сектора, но обстановка на рынках акций в целом не благоприятствует росту, поскольку инвесторы все меньше верят в возможность скорого заключения торговой сделки между США и КНР и предпочитают не увеличивать долю рисковых активов в портфелях.

В 15:30 МСК ожидается публикация предварительной оценки ВВП США за первый квартал текущего года, которая может повлиять на ожидания инвесторов. Кроме того, в 18:00 МСК Минэнергетики США опубликует еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара в диапазоне 64,5-65 руб./$1.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов, участники рынков по-прежнему сфокусированы на противостоянии между США и Китаем. Торговый конфликт принимает затяжной характер, а риторика сторон становится более резкой, что только снижает вероятность скорого подписания сделки и усиливает опасения замедления мировой экономики. Это приводит к снижению риск-аппетита на рынках и бегству инвесторов в защитные активы.

Фактором, повлиявшим на ухудшение настроений, стал Китай, который похоже нашел способ нанести ответный удар, заявив о готовности существенно сократить экспорт редкоземельных металлов в США (КНР является доминирующим производителем редкоземельных металлов в мире, а их доля в американском импорте этих металлов составляет около 80%). Учитывая тот факт, что редкоземельные металлы широко используются в оборонном комплексе и энергетике, это может нанести ущерб национальной безопасности (США на данный момент не располагает серьезными действующими производственными мощностями). Однако, учитывая важность редкоземельных металлов для экономики и стремление властей снизить зависимость от импорта ключевых минералов, США располагают достаточными запасами для нивелирования эффекта снижения их предложения. Тем не менее, действия КНР настраивают на продолжительную борьбу и готовность страны идти на решительные меры в отношении США, полагает эксперт.

Что же касается российского рынка, то влияние ухудшения настроений на мировых фондовых площадках сглаживается устойчивостью нефтяных котировок, позитивными корпоративными новостями и приближающимся дивидендным сезоном. Ключевым внутренним событием в четверг станет публикация финансовой отчетности "Газпрома", что окажет поддержку рынку и позволит индексу МосБиржи удержаться в верхней части диапазона 2600-2650 пунктов. На настроения инвесторов вечером помимо еженедельных данных Минэнерго США по рынку нефти повлияет и выход финальной оценки ВВП США за первый квартал, полагает Антонов.