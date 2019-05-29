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Huawei подала иск в суд на действия американской администрации

Huawei подала иск в суд на действия американской администрации
Фото: Reuters

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Китайский телекоммуникационный гигант Huawei подал иск в суд с требованием рассмотреть в упрощенном порядке решение США о внесении ее в "черный список", и признать его нарушающим конституцию Соединенных Штатов, сообщила компания.

Иск был подан в минувший вторник в окружной суд США по Восточному округу Техаса.

В распространенном Huawei заявлении отмечается, что она требует признать часть направленного против Китая закона США о национальной обороне антиконституционным.

Представитель китайской компании Сун Люпин в статье, опубликованной в The Wall Street Journal в понедельник, писал, что закон в части, касающейся Китая, нарушает положения конституции о том, что законодательство не должно применяться вместо суда.

Принятый в 2018 году Закон о национальной обороне усиливает роль комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS).

Этот орган занимается анализом зарубежных инвестиционных предложений на предмет угрозы национальной безопасности. Считается, что эта мера направлена против Китая.

В заявлении Huawei говорится, что закон до принятия судебного решения определяет, что компания виновна, и вводит против нее серьезные ограничения.

Целью американской администрации является "вытеснение Huawei с рынка Соединенных Штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.

При этом министерство торговли США приняло решение внести Huawei в список фирм, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

США Huawei

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