Представителя Силуанова удивила острая реакция "Транснефти" на слова министра

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Представитель первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова разъяснил его высказывания о возможности компенсации убытков "Транснефти" в результате загрязнения трубопровода "Дружба" за счет снижения дивидендных выплат, вызвавшие эмоциональную реакцию монополии.

"Мы удивлены столь эмоциональной реакцией коллег из "Транснефти". Журналисты на мероприятии в Казахстане задали Силуанову вопрос: будет ли государство снижать "Транснефти" дивиденды из-за аварии? Он дал исчерпывающий ответ: выступаем против этого, потому что бюджетные деньги не должны тратиться на исправление "косяков" компаний, осуществляющих поставки нефти. Мы знаем, что возбуждено уголовное дело, ведется следствие, но это не меняет сути дела: Силуанов против перекладывания финансовой ответственности за случившееся на бюджет, на налогоплательщиков, качество нефти в трубе - это ответственность тех, кто осуществляет поставки нефти, а не тех, кто платит налоги", - заявил журналистам пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров.

Ранее Силуанов высказал мнение, что "Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба". "Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, может быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой".

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин, в свою очередь, назвал это "упрощенной оценкой ситуации". "Совершено преступление, ведется следствие. В его рамках ПАО "Транснефть" признана потерпевшей стороной. Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России А.П.Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это "косяком в работе Минфина". Полагаю, что в данном случае А.Г.Силуанов был ориентирован на информацию, распространяемую недоброжелателями компании "Транснефть", - сказал пресс-секретарь трубопроводной монополии.

Пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров подчеркнул, что приведенный пример с взрывом автомобиля Вавилова 20-летней давности "некорректный и неясный по своему смыслу".

В конце апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба". Транзит нефти в Европу был приостановлен. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. В настоящее время работа экспортного направления постепенно нормализуется. Пострадавшие страны и компании рассчитывают на компенсацию.

Дивидендная политика "Транснефти" предполагает выплаты в размере 25% от прибыли по МСФО. В общей сложности по итогам 2017 года "Транснефть" направила на выплаты дивидендов 82,54 млрд рублей (50% от нормализованной чистой прибыли). Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2018 году выросла на 17% - до 224 млрд рублей. В начале апреля глава "Транснефти" рассчитывал, что на дивиденды за 2018 год будет направлено 25-40% прибыли по МСФО.