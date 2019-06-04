"Транснефть" компенсировала морем сбои в поставках нефти в ЕС

Транспортная компания также высказала претензии к "Роснефти"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Загрязнение нефти в нефтепроводе "Дружба" не вызвало вытеснение российской нефти с европейского рынка, "Транснефть" заместила трубные поставки нефти морскими поставками из российских портов. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что сбой в поставках нефти на экспорт по трубопроводу "Дружба" нанес ущерб всей российской нефтяной промышленности и экспорту. Он Он добавил, что потребители нефти вынуждены компенсировать нехватку нефти за счет других поставщиков, "в Польше сейчас таким маршрутом является поставка через Гданьск, Словакия изучает вопрос организации альтернативного маршрута через нефтепровод "Адрия".

В "Транснефти" объяснили, что компания перераспределила поставки нефти в связи с ограничениями на "Дружбе". "На июнь 2019 года графиком отгрузки в портах для компании "Роснефть" предусмотрено в Новороссийске к плановым 880 тыс. тонн дополнительно 130 тыс. тонн; в Приморске - к плановым 1500 тыс. тонн еще 370 тыс. тонн; в порту Усть-Луга - к 1000 тыс. тонн еще 300 тыс. тонн и в Козьмино - к 1000 тыс. тонн добавка в 75 тыс. тонн", - сообщила трубопроводная компания

"Транснефть" также напомнила, что с января по май ее система получила на 2,2 млн тонн нефти больше, чем годом ранее, и что трубопроводный экспорт за рубеж вырос в годовом измерении на 3,1 млн тонн. "Таким образом, заявление о вытеснении и замещении российской нефти не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Компания также отметила, что "Роснефть" "весь 2019 год не в полном объеме распределяет нефть, сдаваемую в систему магистральных нефтепроводов". "Так, в январе 2019 г. количество неоформленной маршрутными поручениями нефти составило 570 тыс. тонн; в феврале - 610 тыс. тонн; в марте - 925 тыс. тонн; а в апреле уже 1 070 тыс. тонн. Более миллиона тонн нераспределенной нефти этой компании в системе магистральных нефтепроводов не только усугубляет ситуацию с размещением ресурсов, но и в значительной степени влияет на сокращение приема нефти от других производителей", - заявила "Транснефть".

Также госмонополия сообщила, что для "Роснефти" в последнее время "стали характерными" "произвольные изменения объемов поставок нефти для переработки" на ее же НПЗ по сравнению с ранее запланированными. Так, при плановом объеме поставки нефти в адрес "РН-Туапсинский НПЗ" в марте, апреле, мае 2019 года в количестве - 2300 тыс. тонн, фактическая переработка составила только 660 тыс. тонн. В целом по всем заводам "Роснефти" поставка нефти за 5 месяцев текущего года сократилась на 1,9 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - говорится в сообщении.

Компания отчиталась о восстановлении поставок нефти в Белоруссию, Венгрию, Словакию и Чехию и пообещала, что поставки на НПЗ Польши Германии возобновятся не позднее 10 июня.